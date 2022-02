Tinerii au ajutat de la începutul anului și până în prezent aproape 300 de persoane. Trei case de copii de tip familial, tot atâtea mănăstiri izolate din munți. Au dus în 30 de sate uitate de autorități, alimente sau îmbrăcăminte.

Voluntarii au parcurs peste 100 de kilometri cu rucsacurile în spate, în munți, prin zăpadă și viscol.

„Chiar și ajunul Crăciunului l-am petrecut pe munte. Am cărat cu noi oale cu sarmale gata făcute, în cătunele din comuna Ponor, Munții Apuseni. Acolo unde am văzut că oamenii nu aveau bucate de sărbători ca să pună pe masă, am lăsat câte o oală cu sarmale, să simtă și acei oameni că e sărbătoare.”, a povestit voluntara, potrivit mesageruldesibiu.ro.

Aproximativ patru tone de alimente și dulciuri au donat de la începutul campaniei lor. Acțiunea însă nu se va opri aici, membrii doresc să devină o adevărată comunitate.