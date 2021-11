Data și locul nu sunt întâmplătoare: pe 4 noiembrie 2020 s-a încheiat votul la alegerile prezidențiale din SUA, pierdute de Donald Trump, iar Piata Dealey, locul unde s-au adunat susținătorii QAnon, a fost scena asasinării lui John F. Kennedy, în 22 noiembrie 1963..

Potrivit noii conspirații, fostul președinte și fiul său, JFK Jr. decedat și el în 1999, într-un accident de avion, ar fi urmat să apară, miercuri, pentru a anunța reînvestirea în funcție a lui Donald Trump și că JFK Jr. urma să-i devină vicepreședinte.

JUST IN: There is a massive crowd of QAnon believers right now at Dealey Plaza in downtown Dallas who believe that JFK Jr. didn\"t actually die in 1999 and he will reveal himself today as a Trump supporter. (h/t @stevanzetti) pic.twitter.com/cedvPfkhjn