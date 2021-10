,,Sediul AUR Brăila a fost spart! În noaptea trecută a fost spart sediul AUR din Brăila și birourile parlamentare, au forțat ușa de la secretariat, au intrat în sediu. Colegii mei au chemat poliția, sunând la 112, s-au luat amprente, se pare că intrușii au folosit mănuși, așteptăm ancheta poliției.

Deocamdată nu cunoaștem scopul spargerii sediului AUR și a Birourilor parlamentare, se pare că s-au căutat acte. Am demarat o anchetă despre concesionarea Insulei Mare a Brăilei, și am intrat în posesia a niște documente care au facilitat firma cetățeanului arab la concesionarea insulei, probabil au căutat acele acte. Sau poate a fost doar un vandalism legat de ultimele evenimente din scena politică din România, unde noi cei de la AUR am dat tonul Moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului. Au luat un telefon. Așteptăm ancheta”, a scris Ciprian Ciubuc pe o rețea de socializare.