Acțiunea vine în contextul în care coaliţia guvernamentală discută despre modul în care va fi gestionat dosarul de înscriere a sitului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO.





După dezvelirea statuii, cei prezenţi au fost îndemnaţi să lipească bileţele pe ea, pentru a transmite în acest fel mesaje referitoare la Roşia Montană. De asemenea, participanţii la acţiune au fost îndemnaţi să ofere statuii monede de ciocolată, sub pretextul că aceasta reacţionează dacă primeşte suficienţi bănuţi de aur.



„Este prima oară când se dezveleşte o statuie în Piaţa Victoriei, după 1948. Aici, sub picioarele noastre a fost statuia Regelui Ferdinand, înconjurat de patru victorii. Noi, din păcate, la Greenpeace, nu am avut bani de cinci statui, aşa că avem una singură. Întâmplarea face că tot astăzi, se discută în coaliţia de guvernare dosarul Roşia Montană la UNESCO. (...) Cum ştim că politicienilor le plac foarte mult omagiile, am venit să ne aducem prinosul acestei guvernări şi, cine ştie, poate să influenţăm măcar într-o mică măsură felul în care se desfăşoară discuţiile în acest moment super-important pentru lupta care s-a dat de-a lungul timpului, în aşa fel încât situl Roşia Montana, de valoare universală, să fie recunoscut în patrimoniul mondial”, a precizat Cristian Neagoe, activist Greenpeace România.