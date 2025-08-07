După slujba religioasă, organizatorii au oferit celor prezenți pungi cu alimente, în conformitate cu obiceiurile ortodoxe de pomenire a celor trecuți în neființă.

Pungi de pomană pregătite cu atenție

Distribuirea pungilor a fost făcută ca un gest de respect și mulțumire față de participanți, dar și ca respectare a tradițiilor funerare. Fiecare pachet conținea produse alimentare diverse, atent selectate pentru a reflecta atât solemnitatea momentului, cât și specificul românesc, iar reporterii Click au reușit să fotografieze conținutul acestora.

Alimentele din pungi:

o sticlă de apă plată,

o doză de bere,

o pâine,

o porție de salam de biscuiți – desert cu valențe nostalgice pentru mulți români,

colivă, nelipsită din ritualul ortodox de înmormântare,

caserole mici cu mâncăruri gătite,

și prăjituri de casă, oferite în mai multe variante.

Ultimul drum al lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la vârsta de 95 de ani. Trecerea sa în neființă a venit după o spitalizare care a durat două luni, ultimele trei zile fiind petrecute în comă.

Joi a fost declarată zi de doliu național. Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus inițial la Palatul Cotroceni, de unde a pornit cortegiul funerar către Cimitirul Militar Ghencea. Pe traseu, Garda de Onoare i-a adus omagiul final.

O prezență discretă și multe absențe

Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, cu participare redusă din partea publicului larg. Accesul în incinta cimitirului a fost permis abia după ora 16:00 și s-a desfășurat sub o supraveghere atentă a autorităților.

Au lipsit mai multe figuri cunoscute ale vieții politice. Nici fostul președinte Klaus Iohannis, nici lideri social-democrați din anii trecuți, precum Liviu Dragnea, Victor Ponta sau Mircea Geoană, nu au fost prezenți.

Nici soția fostului președinte, Nina Iliescu, nu a luat parte la înmormântare. Aflată și ea în vârstă de 95 de ani, sănătatea fragilă și mobilitatea afectată au împiedicat-o să participe.

