Foto: Ce alimente au primit în pungi oamenii veniți la înmormântarea lui Ion Iliescu

Înmormântarea lui Ion Iliescu. Foto: Inquam
Înmormântarea lui Ion Iliescu. Foto: Inquam

Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, organizate joi, 7 august, au avut loc într-un cadru sobru, respectând tradiția ortodoxă și protocoalele oficiale. În ciuda temperaturilor ridicate, mai mulți oameni au ales să participe la ceremonia care a marcat plecarea definitivă a uneia dintre cele mai influente figuri politice post-decembriste.

După slujba religioasă, organizatorii au oferit celor prezenți pungi cu alimente, în conformitate cu obiceiurile ortodoxe de pomenire a celor trecuți în neființă.

Pungi de pomană pregătite cu atenție

Distribuirea pungilor a fost făcută ca un gest de respect și mulțumire față de participanți, dar și ca respectare a tradițiilor funerare. Fiecare pachet conținea produse alimentare diverse, atent selectate pentru a reflecta atât solemnitatea momentului, cât și specificul românesc, iar reporterii Click au reușit să fotografieze conținutul acestora.

 

Alimentele din pungi:

  • o sticlă de apă plată,

  • o doză de bere,

  • o pâine,

  • o porție de salam de biscuiți – desert cu valențe nostalgice pentru mulți români,

  • colivă, nelipsită din ritualul ortodox de înmormântare,

  • caserole mici cu mâncăruri gătite,

  • și prăjituri de casă, oferite în mai multe variante.

Ultimul drum al lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la vârsta de 95 de ani. Trecerea sa în neființă a venit după o spitalizare care a durat două luni, ultimele trei zile fiind petrecute în comă.

Joi a fost declarată zi de doliu național. Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus inițial la Palatul Cotroceni, de unde a pornit cortegiul funerar către Cimitirul Militar Ghencea. Pe traseu, Garda de Onoare i-a adus omagiul final. 

O prezență discretă și multe absențe

Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, cu participare redusă din partea publicului larg. Accesul în incinta cimitirului a fost permis abia după ora 16:00 și s-a desfășurat sub o supraveghere atentă a autorităților.

Au lipsit mai multe figuri cunoscute ale vieții politice. Nici fostul președinte Klaus Iohannis, nici lideri social-democrați din anii trecuți, precum Liviu Dragnea, Victor Ponta sau Mircea Geoană, nu au fost prezenți.

Nici soția fostului președinte, Nina Iliescu, nu a luat parte la înmormântare. Aflată și ea în vârstă de 95 de ani, sănătatea fragilă și mobilitatea afectată au împiedicat-o să participe.

Ce făcea Nicușor Dan chiar în timp ce la Cotroceni se desfășurau funeraliile lui Ion Iliescu