FOTO Adrian Streinu-Cercel l-a injectat anti-Covid pe Adrian Marinescu. A început rapelul

Fostul manager al Institutului de Boli Infecțioase Matei Bals a primit rapelul vaccinului duminica dimineata, iar apoi l-a vaccinat chiar el pe medicul Adrian Marinescu.



Acesta a afirmat că aplicarea celei de-a doua doze a fost la fel de ușoară ca si prima si că reactiile adverse, cum ar fi alergiile, sunt "extrem de rare", potrivit ziare.com.



Streinu Cercel a spus ca dupa a doua doza, la sapte zile nu mai suntem la risc ca contactam infectia cu noul coronavirus, "însă trebuie sa tinem masca, pana in 2023. Pentru ca altfel am putea sa luam un alt virus pe care sa-l transmitem mai departe."



"Pandemia se prezinta ca o cometa. Stim ca are o coada lunga la fel ca cea a pandemiei", a afirmat Cercel. "Acest vaccin pe care l-am facut ne protejeaza pentru toate tulpinile care sunt in circulatie in acest moment.", a mai precizat medicul, afirmând și că descoperirea unui singur caz de contaminare cu tulpina britanică, în județul Giurgiu, este doar vârful icebergului și că forma virulentă a coronavirusului este mult mai prezentă, dar n-a fost evidențiată ca atare.