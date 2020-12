FOTO | 10 morți într-o serie de avalanșe, în Iran. Operațiune dramatică de salvare

Oamenii au fost surprinși de zăpadă în munții Elburz.

Misiunile de salvare au fost îngreunate din cauza condițiilor meteorologice dificile. Căutările continuă, în speranța că vor mai fi găsiți supraviețuitori în rândul celor dați dispăruți.

At least 10 climbers in Iran have died in mountains north of Tehran in an avalanche and blizzards, officials say. pic.twitter.com/LIxeaHhWA2