„E timpul sa plateasca, e timpul sa pateasca si ei ce au facut altora, pentru că i sunt considerati de alte lucruri, mult mai grave decat ceea ce reprezinta acum o acuzatie.

Numirea domnului Coldea in functia de prim adjunct a incalcat grav flagrant norme scrise si nescrise ale statului militar. A incalcat cea mai grava norma in care spunea clar ca n-ai voie sa pui in functie cu un grad mai mare cu 2 trepte decat cel pe care il are personajul.

Domnul Coldea era maior, putea fi numit in cel mai bun caz general cu o stea. Adica poate sef de serviciu, loctiitor sef Directie. Poate sef Directie pentru o Directie mai mica. In niciun caz pe o functie de general cu 4 stele ca cea de prim adjunct.

Domnul Coldea la momentul respectiv avea 9 ani de cand terminase Academia. Intr-un serviciu care ne spune ca dureaza 8-10 ani ca sa devi independent ca ofiter. E ca si cum un student termina facultatea, un tanar termina facultatea, si da examen pentru un post de preparator, si cand iese din sala i se spune ati fost numit directorul Universitatii Bucuresti. Deci a incalcat toate cutumele.

Din punctul de vedere al presedintelui Basescu, ce a facut dumnealui a fost un act politic. A vrut sa arate o rupere clara de un trecut. Domnul Coldea, de pe o zi pe alta, s-a trezit ca numarul de subordonati s-a multiplicat de mii de ori, iar problematica pe care o acoperea, infinit de mult eori. Sin in momentul in care esti numit prim adjunct al sefului unui serviciu, esti tutorele profesional al tuturor cadrelor. Toti asteapta lumina de la tine.

Un alt element a fost iarasi o confuzare majora a aparatului, pentru ca persoane care erau pe functii de comanda atat de inalte in aparat incat domnul Coldea nici nu trecea pe culoarul lor, s-au trezit ca trebuie sa bata generic pas de defilare in fata dumnealui de pe o zi pe alta, ceea ce a degenerat tensiuni in aparat: contestari, intrebari, a incurajat un anumit segment al populatiei SRI sa conteste autoritatea unui alt segment: Daca se poate, eu de ce nu. Ca impact asupra serviciului a fost un impact urias.

Si asupra persoanei in sine pentru ca ce s-a intamplat: El a fost numit intr-un context de presedinte.Am vazut ca incearca sa spuna: „L-am gasit loctiitor la brigada si a fost in celula de criza”. Imi pare rau, nu a fost nici loctiitor la brigada, care era o functie foarte mare, si nu a fost nici in celula de criza.

A urmat partea a doua: O greșeala facuta de presedinte, binecuvantate de toti politicienii. Dupa cateva zile, domnul Coldea s-a trezit ca are la usa o coada de senatori de deputati care uitand ca astau de vorba cu un tanar de 34 de ani veneau sa ii ceara lumina: „E bine sa facem asa?”. Pentru ca pentru ei nu era domnul Coldea, 34 de ani, maior, era primul adjunct al sefului Serviciului Roman de Informatii. Deci trebuie sa stie, Si eu dupa ce ma duc la el si discut cu el si ma duc mai departe si spun „am stat de vorba si cu serviciul”, lucrurile sunt clare. Toate aceste lucruri l-au pervertit intr-un mod inevitabil si au generat personajul de astazi”, a spus fostul sef al SIE.

