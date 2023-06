TMB respinge acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului Ivan George Alexandru (Dosarul Otopeni) și retrimite pentru continuarea cercetărilor către DNA în dosarul penal nr 14965/3/2023.

Mită la Otopeni. DNA a anunțat pe 24 mai că fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București George Alexandru Ivan a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției pentru a primi închisoare cu suspendare. După perchezițiile din luna martie la sediul aeroportului pentru prelungirea contractelor pentru spațiile comerciale, George Alexandru Ivan a fost reținut de procurori și apoi arestat într-un dosar de luare de mită de peste 22,4 milioane de euro pentru prelungirea unor contracte pentru duty-free-urile din Aeroportul „Henri Coandă”.

În dosar, au fost arestați preventiv, pe 13 aprilie, George Alexandru Ivan şi trei oameni de afaceri: Cristian Bălan, Cătălin Lăscuț și Laurențiu Tănăsescu, iar singurul care a fost trimis în judecată în acest dosar este Cristian Dumitru Bălan, cel care a intermediat mita.

Procurorii anticorupție au dispus sesizarea Tribunalului București și a Tribunalul Ilfov cu acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu trei dintre inculpații cercetați în arest preventiv în acest dosar, printre care George-Alexandru Ivan. Acordul cu fostul director general, respectiv director comercial al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), în prezent angajat al aceleiași companii naționale, a fost încheiat pentru infracțiunile de trafic de influență, complicitate la trafic de influență și folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor anticorupție, în 14 februarie 2022, George-Alexandru Ivan ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB care nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022). Iar a doua zi, 15 februarie 2022, Ivan i-ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.

Prin acordul de recunoaștere a vinovăției este stabilită o pedeapsă de 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de 3 ani și 9 luni, susțin procurorii DNA. De asemenea, i s-a aplicat, printre altele, pedeapsa interzicerii dreptului de a ocupa vreo funcție sau de a desfășura o activitate în cadrul CNAB, pe o perioadă de 5 ani.

Decizia Tribunalului București din 28 iunie 2023, legată de respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției dintre procurorii DNA și George Alexandru Ivan pentru a scăpa de închisoare:

28.06.2023

Ora estimata: 08:30

Complet: Complet Specializat Corupţie 11

Tip solutie: Soluţionare

Solutia pe scurt: În baza art. 485 alin. 1 lit. b C.proc.pen., respinge acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 12.05.2023 între Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și inculpatul IVAN GEORGE-ALEXANDRU, în dosarul de urmărire penală nr. 186/P/2023 și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale. Menține măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faÿă de inculpatul IVAN GEORGE-ALEXANDRU, prin încheierea Tribunalului București din data de 17.05.2023, definitivă prin necontestare la data de 19.05.2023. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii ți a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.06.2023.

Document: Hotarâre 825/2023 28.06.2023

ACUZAȚIILE ADUSE DE DNA ÎN DOSARUL MEGA-MITEI DE LA OTOPENI

Mită la Otopeni. Pe 29 martie, DNA a anunțat reținerea lui Ivan, director comercial CNAB și a altor trei persoane fizice în dosarul contractelor încheiate de CNAB, din subordinea Ministerului Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, cu firme care gestionează spațiile comerciale din aeroport, unde de curând a fost deschisă și o sală de jocuri..

În luna ianuarie 2022, respectiv în perioada octombrie-noiembrie 2022, inculpatul, persoană fizică, ar fi pretins în două rânduri de la un om de afaceri (asociat în cadrul unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale în Aeroportul Otopeni, inculpat în prezenta cauză) și în alte două rânduri de la directorul general al unei alte societăți comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro și 1.200.000 de euro). Inculpatul Ivan George-Alexandru, fost director general respectiv director comercial al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), ar fi acordat un ajutor inculpatului trimis în judecată la pretinderea uneia dintre sumele de 10.000.000 euro, respectiv ar fi acționat împreună cu acesta la pretinderea uneia dintre sumele de 1.200.000 euro, ambele de la directorul general al societății comerciale.

În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor și directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an, respectiv cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spațiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB și cele două societăți comerciale.



Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu rechizitoriul au fost înaintate Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.



Anterior, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, procurorii anticorupție au dispus sesizarea Tribunalului București și a Tribunalul Ilfov cu acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu trei inculpați, cercetați în stare de arest preventiv, după cum urmează:



1. IVAN GEORGE-ALEXANDRU, fost director general, respectiv director comercial al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), în prezent angajat al aceleiași companii naționale, pentru comiterea infracțiunilor de:

- trafic de influență,

- complicitate la trafic de influență,

- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.



În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut, suplimentar, aspectelor menționate mai sus, următoarea stare de fapt:



În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022).

A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.



În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 9 luni.

Inculpatului Ivan George Alexandru i s-a aplicat, printre altele, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa vreo funcție sau de a desfășura o activitate în cadrul CNAB, pe o perioadă de 5 ani.



2. PERSOANĂ FIZICĂ, la data faptelor asociat în cadrul unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail în Aeroportul Otopeni, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și spălare a banilor.



În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În lunile august și decembrie 2022, inculpatul ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) foloase necuvenite constând în folosința unor spații comerciale din interiorul aeroportului Otopeni și ulterior suma de 100.000 euro, pentru a-și trafica influența pe care a pretins că o are asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB, promițând că-i va determina pe aceștia să faciliteze prelungirea unui contract de asociere pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat anterior între CNAB și societatea unde lucra martorul.

În contextul menționat mai sus, la data de 23 ianuarie 2023, inculpatul ar fi primit de la martor, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei.



În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni. Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a depus într-un cont bancar deschis de ANABI suma ce a făcut obiectul infracțiunilor și cheltuielile judiciare.



3. PERSOANĂ FIZICĂ, la data faptelor director comercial în cadrul societății comerciale al cărui asociat este inculpatul menționat mai sus, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și complicitate la spălare a banilor, săvârșite în contextul de mai sus.



În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni.



Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Lițoi Bogdan-Șerban, se mai arată în comunicatul DNA.