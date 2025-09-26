Fostul șef al Secției 2 Poliție din Cluj, Constantin Deaconu, a ieșit la pensie la doar 49 de ani cu 10.000 de lei pe lună. După doar 3 luni s-a întors la stat pe un post călduț de șef în poliția locală. Acum încasează peste 200.000 de mii de lei lunar, combinând pensia cu salariul de peste 13.000 de lei. Totul este perfect legal pentru că polițiștii se pot pensiona mai repede și beneficiază de bonusuri care le umflă pensiile.

Primarul Emil Boc a criticat însă situația spunând că sistemul e ineficient și că pensiile ar trebui bazate pe contributivitate.

La acest concurs, pe lângă acest polițist s-a mai înscris și o altă persoană - tot un polițist. Adrian Pintea, un fost polițist de la BCCO.