„Guvernul Bolojan a aprobat ieri ajutoare de stat de peste 160 de milioane de lei pentru două companii. Asta pentru cine credea că e criză bugetară și să crească taxele. Ce să vezi, că nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”, susține, într-o postare pe Facebook, Claudiu Năsui.

El a mai adăugat că România nu este o țară săracă ci este sărăcită.

”Propaganda guvernului Bolojan că trebuia să crească taxele nu mai ține atunci când dai sute de milioane în scheme de ajutor de stat la mari companii. Companii, care, apropo, se împrumută mai ieftin decât România. Iar România le plătește subvenția inclusiv din împrumut la dobânzi mari. Iată încă un mod de sărăcire”, a adaugat el.