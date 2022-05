"Problemele economice au inceput acum un an jumate, cand productia de gaz si petrol din America a scazut si continua sa o faca. E o mare problema ca nu se intampla doar in America, ci e o chestiune globala. Rusii au facut o propaganda ca Europa sa fie dependenta de gazul rusesc. Lumea ar trebui sa se uite ca sunt chestiuni ce tin de mediu. Sunt 2 factori aici: unde e produs gazul si petrolul. In America si alte tari democrate - mult mai curat si mult mai atent la mediu. 2.) Unde e consumat? Intrebarea mea e unde e mai bine sa il producem: unde e atent cu mediul sau in Rusia, China? A cui e vina? E vina poporului roman ca numai 30% s-a prezentat la vot (...). Dupa ce s-a format aceasta coalitie (PSD-PNL-UDMR), lucrurile avanseaza. Dl Ciolacu e o mare parte din asta ca lucreaza cu prim-ministrul. Lucrurile nu sunt perfecte, dar se fac pasi.

Revenind la Ucraina si energie, e important ca Romania sa aiba determinarea sa contine cu proiectul de 8 miliarde de dolari de la Cernavoda. Exim American a garantat 7 miliarde de dolari. Daca asta e terminat - si era planificat (sa fie terminat - n.r.) in jur de 2028 - ar fi produs in jur de 45% din toata electricitatea din Romania. La rusi si la altii nu le-ar fi placut. Avand asa ceva, Romania ar fi avut stabilitate. Ei vor instabilitatea.

In Marea Neagra sunt terenuri care ar putea fi exploatate, Ekson a plecat din Romania din cauza legilor. E un teren care e al lui Lukoil, unde nu se intampla nimic, si ar fi bine nici sa nu se intample nimic", a afirmat Zukerman.