FOCAR de COVID-19 la un depozit din Italia

În total 64 de angajaţi au fost depistaţi cu noul virus într-un depozit care aparţine societăţii Bartolini. Din numărul total 44 de lucrători sunt asimptomatici, precizează Mediafax. Depozitul a fost închis imediat. În Italia, epidemia pare să se afle sub control, în această săptămână înregistrându-se între 18 şi 30 decese zilnic şi un număr de contaminări în scădere.



Cazul este ţinut sub control, iar oficialii din Departamentul de Sănătate din Bologna au spus: „Focarul este sub control şi ştim unde să investigăm" - asigură Paolo Pandolfi, directorul departamentului de sănătate publică al AUSL din Bologna.



„Probabil că va exista o tendinţă de creştere în zilele următoare. Într-adevăr, cu cât găsim mai multe cazuri noi, cu atât mai bine, pentru că înseamnă că activitatea noastră funcţionează.Controalele au fost extinse asupra tuturor angajaţilor şi familiilor acestora.", a spus oficialul.