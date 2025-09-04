”Prefectura Judeţului Vrancea informează că, urmare a confirmării unui focar de antrax într-o exploataţie de ovine şi caprine din localitatea Ciorăşti, judeţul Vrancea, prefectul judeţului a convocat de urgenţă Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) pentru a coordona măsurile imediate de prevenire şi control a răspândirii bolii”, a transmis, joi, Prefectura Vrancea.
Potrivit reprezentanților instituției, proprietarul fermei afectate a fost diagnosticat cu această boală şi se află internat într-o unitate spitalicească de specialitate, unde primeşte îngrijirile medicale necesare.
”Focarul a fost confirmat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea, iar în exploataţia respectivă au fost dispuse imediat măsuri stricte pentru limitarea şi eradicarea bolii”, a mai transmis instituţia citată.
În acest caz autoritățile au dispus:
interzicerea mişcării animalelor din exploataţia afectată;
supravegherea zilnică a stării de sănătate a animalelor;
instituirea unei zone de restricţie în localităţile Ciorăşti şi Satu Nou;
vaccinarea de urgenţă a animalelor susceptibile;
neutralizarea cadavrelor de animale sub control sanitar-veterinar;
dezinfecţia păşunilor, adăposturilor şi mijloacelor de transport utilizate;
interzicerea organizării de târguri, expoziţii şi alte evenimente cu animale până la ridicarea restricţiilor.
Totodată, autorităţile au transmis şi o serie de recomandări pentru populaţie:
să respecte măsurile dispuse de autorităţi;
să evite achiziţionarea sau consumul de carne şi produse provenite din animale bolnave sau suspecte;
să anunţe imediat medicul veterinar ori autorităţile locale dacă apar suspiciuni privind îmbolnăvirea animalelor.