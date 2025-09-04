”Prefectura Judeţului Vrancea informează că, urmare a confirmării unui focar de antrax într-o exploataţie de ovine şi caprine din localitatea Ciorăşti, judeţul Vrancea, prefectul judeţului a convocat de urgenţă Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) pentru a coordona măsurile imediate de prevenire şi control a răspândirii bolii”, a transmis, joi, Prefectura Vrancea.

Potrivit reprezentanților instituției, proprietarul fermei afectate a fost diagnosticat cu această boală şi se află internat într-o unitate spitalicească de specialitate, unde primeşte îngrijirile medicale necesare.

”Focarul a fost confirmat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea, iar în exploataţia respectivă au fost dispuse imediat măsuri stricte pentru limitarea şi eradicarea bolii”, a mai transmis instituţia citată.

În acest caz autoritățile au dispus:

interzicerea mişcării animalelor din exploataţia afectată;

supravegherea zilnică a stării de sănătate a animalelor;

instituirea unei zone de restricţie în localităţile Ciorăşti şi Satu Nou;

vaccinarea de urgenţă a animalelor susceptibile;

neutralizarea cadavrelor de animale sub control sanitar-veterinar;

dezinfecţia păşunilor, adăposturilor şi mijloacelor de transport utilizate;

interzicerea organizării de târguri, expoziţii şi alte evenimente cu animale până la ridicarea restricţiilor.

Totodată, autorităţile au transmis şi o serie de recomandări pentru populaţie:

să respecte măsurile dispuse de autorităţi;

să evite achiziţionarea sau consumul de carne şi produse provenite din animale bolnave sau suspecte;

să anunţe imediat medicul veterinar ori autorităţile locale dacă apar suspiciuni privind îmbolnăvirea animalelor.