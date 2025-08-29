FMI vine în România după ce Bolojan își asumă răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale

FMI vine în România după ce Bolojan își asumă răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale
FMI vine în România după ce Bolojan își asumă răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale

Experții Fondului Monetar Internațional vor ajunge în țara noastră săptămâna viitoare. O delegație a FMI va veni la București la câteva zile după ce premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pentru cele 6 pachețele de austeritate. Experții vor discuta cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale și ai mediului de afaceri, într-un moment în care prognozele indică o încetinire a creșterii economice, dar și riscuri majore pentru stabilitatea financiară a țării. 

Între 3 și douăsprezece septembrie o delegație a Fondului Monetar Internațional va ajunge în țara noastră pentru a anliza starea economiei și politicilor Guvernului. 

Delegația FMI se va întâlni cu oficialii români de la Ministerul de Finanțe, Banca Națională a României dar și cu cei din mediul de afaceri pentru a evalua cum se gestionează deficitul bugetar, dar și ce măsuri trebuie să se ia. 

Această vizită vine într-un context destul de critic pentru țara noastră, și asta pentru că prognozele FMI arată că economia României va crește cu doar 1,6% în 2026, mult sub așteptări, iar pericolele sunt destul de mari. 

La finalul acestei vizite cei de la FMI vor face și o conferință de presă în cadrul căreia vor prezenta concluziile, dar și recomandările. 