„Am văzut o declarație a domnului Ponta și m-am tulburat

În urmă cu un an l-am întrebat pe domnul Ciucă aici. Vă asumați? Candidați? S-a făcut liniște în sală și mi-au reproșat colegii că am lansat întrebarea prea devreme

Acum o să pun o altă întrebare: Dacă viitorul președinte al României este din Oltenia, îi cerem domnului Bolojan să fie prim-ministrul României?

Vă mulțumesc!

Și mai trebuie să facem ceva! Trebuie să avem un președinte care unește, viitorul președinte al Camerei Deputaților trebuie să fie un moldovean, pentru că Ciucă e președintele care unește

O să intru printre dumneavoastră! Dumneavoastră nu ați trădat.

Camarazi liberali, avem un singur lucru de făcut. Am luptat pentru voi când alții v-au umilit

M-am dus și v-am apărat, vă rog și eu un lucru. 24 noiembrie va fi ca în 9 iunie

Pentru că domnul Motreanu m-a rugat să fiu scurt: Vă întreb - Batem palma?

Victorie!”, a spus Florin Roman în cadrul evenimentului.

PNL își lansează programul de guvernare în opoziție cu cel al PSD. Liberalii au criticat promisiunile nerealiste din programul social-democraților