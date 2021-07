Florin Cîțu este de părere că Parlamentul și Ministerul Justiției trebuie să rezolve blocajul privind desființarea Secției Speciale. Premierul a spus și că declarațiile lui Stelian Ion, privind posibilitatea ruperii coaliției din cauza nerezolvării promisiunilor privind Justiția, sunt politicianiste.

„În ceea ce mă privește, eu am desființat SIIJ printr-un proiect de lege aprobat de Guvern, acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea MInisterului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ce am făcut noi în ședința de guvern”, a declarat, marți, premierul Florin Cîțu.

Despre situația din coaliție, premierul este optimist. Întrebat dacă se va rupe coaliţia din cauza SIIJ, Cîţu a negat o astfel de posibilitate.

„Nici gând, nu se rupe coaliția. Coaliția merge mai departe, este puternică. Astfel de declarații le înțeleg, suntem politiceni, mai încercăm prin declarații. Dar nu se întâmplă acest lucru”, a spus Cîțu referindu-se la afirmațiile recente ale ministrului Justiției, Stelian Ion, și a vicepremierului Dan Barna, de la USR-PLUS.

Florin Cîțu a făcut și precizări în legătură cu „ciocnirile” dintre UDMR și USR pe tema desființării SIIJ. Premierul a vorbit despre motivul pentru care a cerut suspendarea ședinței coaliției seara trecută: pentru că nu s-a ajuns la un acord referitor la Secţia specială.

„UDMR și USR au un punct diferit de vedere, eu cred că putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ieri ca ședința să fie suspendată, s-o amânăm și să revenim după ce se întâlnesc experții, săptămâna viitoare. (...) Acum să ne întoarcem la experți, există un grup de lucru. De acolo trebuie să vină cele mai bune opinii. Experții ar trebui să ne spună exact, acolo sunt și de la PNL, și de la USR, și de la UDMR și după aceea vom reveni săptămâna viitoare. Sunt sigur că vom găsi cea mai bună soluție”, a mai adăugat premierul.