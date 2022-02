Întrebat despre investițiile în microhidrocentrale în România, dacă sunt sustenabile, Florin Cîțu a precizat că este nevoie de soluții care să respecte și protejarea mediului, pentru a nu avea atenționări de la Bruxelles.

„Este o discuție, s-a oprit în instanță, erau și când eram eu premier aceleași discuții. Trebuie să fim foarte atenți pentru că suntem astăzi aici datorită schimbărilor climatice și costul cu energia e din ce în ce mai scump. Trebuie să venim cu alternative, trebuie să avem grijă și de mediu. Haideți să nu ne grăbim cu soluții care mai târziu să vină împotriva noastră. Trebuie discutat mai întâi cu cei de la Comisia Europeană să vedem dacă este o soluție agreată decât să facem ceva și apoi să oprim proiectul după aceea.

Orice în plus este binevenit. Mai ales că noi am închis niște capacități de producție anul trecut, tot după o discuție cu Comisia Europeană, am închis niște mine. Și atunci acestea ar suplimenta producția internă de energie. Ar trebui incluse și aceste investiții într-un plan național și alte investiții care să ne asigure securitate energetică în 2026-2027, pentru că atunci ar trebui să avem resursele din Marea Neagră”, a declarat Florin Cîțu.

Despre reducerea CAS de la 25% la 20%, Cîțu a susținut că propunerea făcută, din poziția de economist, „în spațiul privat a fost bine primita. Știm cu toții ca in România forta de munca e suprataxata Sunt niste pasi pe care PNL ii respectă. Exista un protocol .Noi ne-am facut temele, dar trebuie discutată și cu premierul și cu specialistii din Ministerul Finantelor. E simplu de calculat impactul bugetar”.