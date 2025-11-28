Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, acesta arată că inflația din septembrie și octombrie 2025 a fost dublă față de aceeași perioadă din 2024, ceea ce face ca o comparație corectă să fie raportarea la PIB.

„Creșterea TVA a adus venituri suplimentare de doar 0,1% din PIB. Doar atât”, subliniază Cîțu, adăugând că majorările de taxe produc un plus temporar, dar costurile pe termen mediu și lung sunt mult mai mari.

Fostul premier acuză Guvernul de propagandă, arătând ce nu se spune public:

veniturile mai mari la buget înseamnă mai puțini bani în buzunarele oamenilor, mai ales ale celor cu venituri mici;

potrivit BNR, fără creșterea taxelor inflația ar fi fost de aproximativ 6%, nu 10%;

taxe mai mari duc la competitivitate redusă și la o creștere economică mai slabă.

„E trist să vezi cu cât entuziasm marchează Guvernul acești bani în plus la buget, când nota de plată o achită românii prin scumpiri, salarii erodate și o economie tot mai fragilă. E trist. Și cinic”, a scris Cîțu.

Acesta mai atrage atenția că încasările nete din TVA sunt influențate și de „controlul politic asupra rambursărilor”, sugerând că firmele care nu sunt „pe lista bunilor prieteni” au de suferit.