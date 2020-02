Florin Cîțu critică PSD: Au dat jos un Guvern și nu vor să facă cvorum. Trebuie să vină să facă ceva!

2020-02-19 20:49:40 Paine si circ in Romanica

Minciuna are picioare scurte Citule, ati dat jos un guvern acu' 4 luni si ce ati facut? Ati bagat bani cu nemiluita in bancile straine, ati platit din PNDL numai firmele de casa, ati restituit TVA de miliarde de euro numai afiliatilor vostri, v-ati pus oameni in tot aparatul de stat, pana si pe panaramele alea de surori Micula i-ati platit cu jumate de miliard de euro dupa o sentinta data de curtea de arbitraj New York si spuneti ca pusesera sechestru pe conturile Romatsa, dar pusese sechestru de un an de zile inaintea voastra si tot a functionat, saracia naste monstri dar nici chiar asa, ati intrecut orice limita, nu ati facut nimic pentru oamenii din tara , voi sunteti guvernul diasporei, mergeti acolo.