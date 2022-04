Florin Cîțu și-a anunțat demisia de la șefia partidului PNL.

"Aș fi vrut să îmi prezint demisia în fața colegilor, dar am depus-o la partid, pentru că ei nu au fost aici",a spus Cîțu.

"Este adevărat, niciodată nu am fost confortabil cu acest compromis pe care l-am făcut cu PSD, totdeauna am crezut că măsurile propuse vor avea une fect de bumerang, inflația crește, dobânzile cresc, toate aceste măsuri vor avea efecte de bumerang din păcate", a mai spus Cîțu.



”Aș fi vrut o discuție serioasă cu colegii mei. Curajul, poate, le-a lipsit.” - a spus Cîțu.

Rolul intalnirii era o discutie fata in fata cu colegii cu care am pornit la drum pentru a da un suflu nou PNL. Era o sanasa se le multumesc ca am lucrat impreuna si ca au fost si momente bune si mai putin bune.

Am vrut sa le spun despre actiunile mele criticate in spatiul public, despre acest compromis cu PSD. Da, e adecvarat, nu am fost niciodata confortabil legat de acest compromis facut cu PSD. Inflatia creste, dobanzile cresc, toate masurile care nu au fost luate, ceea ce am spus eu, poate au fost intelese ca o critica, dar a fost un sfat, vor avea efect de bumerang, trebuie sa fie facute cu cap.

Alta discutie am vrut sa avem despre PNDI, nu este implementat de presedintele partidului. Eu am luptat sa avem PNDI si eu am cerut in coalitie sa fie suplimentate fondurile, sa spui ca eu nu vreau PNDI este o minciuna, dar asta e, nu am avut sansa sa vorbesc cu colegii mei, nu au vrut sa participe la singura sedinta statutara. E pacat ca PNL arata azi ca nu respecta statutul, dar pana la urma e decizia colegilor mei.

E clar ca alianta cu PSD nu a fost un lucru natural pentru mine, a fost greu de digerat. Eu cred ca da (mai eram lider PNL daca nu se facea coalitia cu PSD), se pare ca eu am ramas fidel principiile liberale.

Niciodata nu poti sa fii singur cand esti inconjurat de principiile liberale. Oamenii vin si pleaca, principiile raman mereu langa mine. Nu le reprosez nimic (contestatarilor mei), vreau sa ma asigur ca principiile raman, daca intotdeauna ne pastram valorile si principiile liberale vom ramane puternici, atunci cand abdicam si merge in spatele populismelor, atunci veti vedea ca lucrurile se vor inrautati. Poate le-a lipsit colegilor mei curajul.