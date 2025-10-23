”Lipsa de empatie a fostului primar al Bucureștiului, care nici după câteva luni ne-a anunțat că se gândește deja la al doilea mandat. Probabil, spre finalul celui de-al doilea mandat va scrie și el o carte sau va semna o carte scrisă de alții. Mă așteptam ca în calitate de fost primar al Bucureștiului să iasă primul și să ofere o empatie.

Și președinția și primăria, dar mai ales Guvernul, are un fond de rezervă. Când ai o atitudine empatică față de populația ta, puteai să găsești o soluție.

S-au cheltuit bani, miliarde, miliarde, de 35 de ani, pe toate mofturile, pe toate salariile, pe toate achizițiile, pe toate automobilele de lux, pe toate măririle de scheme la toate entitățile, administrațiilor locale și guvernamentale și sigur, acum nu sunt suprins.

Sunt pur și simplu nepăsători. L-ați auzit pe domnul prim-ministru care spunea cu o zi, două, înainte de alegeri: Bă, le spunem în campanie ce vor să audă și a doua zi ne vedem de ale noastre.

Avem un președinte mincinos. A scris cu mânuța lui că nu mărește TVA, deci este mincinos, și avem un prim-ministru care a spus că își dă demisia de mai multe ori în caz că....și atunci ce probleme să și facă dumnealor și vizavi de această tragedie”, a declarat Florin Călinescu.