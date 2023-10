Ministrul a adăugat că nu pot intra în procesare sau furajare decât cerealele care respectă standardele de calitate certificate de Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe baza probelor primite şi analizate.



"Acest mecanism este unul simplu. Fermierii şi procesatorii români care doresc completarea stocurilor depun documentele care atestă necesitatea importului. Comisia de analiză a cererilor verifică documentele şi propune emiterea sau nu a acordului pe piaţă. ANSVSA eliberează certificatul de conformitate pentru produsul ce urmează a fi importat, pe baza unei analize a mostrei de produs pusă la dispoziţia importatorului. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eliberează fermierului sau procesatorului acordul de punere pe piaţă a cantităţii de care are nevoie. Înainte de a intra în procesare sau furajare, marfa este reverificată de către ANSVSA în certificarea respectării calităţii. Eu nu pot permite ca pe piaţa românească să intre produse afectate de boli, dăunători sau care nu sunt 100% sigure pentru consumul nostru. Acordul de punere pe piaţă expiră la momentul în care este atinsă cantitatea solicitată la import. Mecanismul este creat atât cu fermierii noştri, cât şi cu autorităţile Ucrainei", a explicat Barbu.



Ministrul a menţionat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu omologul său din Republica Moldova, cu care va analiza stocurile, cantităţile de cereale pe care fermierii din Moldova le au la dispoziţie şi vor agrea împreună un nou mecanism practic de licenţiere şi asupra cerealelor care ar trebui să vină din ţara vecină.



Conform unui comunicat al MADR, produsele agricole care fac obiectul importului reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole sunt: grâu şi meslin; porumb; seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate; seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate.



Produsele agricole pot fi importate numai pe baza unui acord emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru operatorii economici cu sediul social şi punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi în următoarele sectoare economice: 1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor; 1061 - Fabricarea produselor de morărit; 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; 014 - Creşterea animalelor.



Operatorul economic care intenţionează să importe produsele agricole din Ucraina solicită la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eliberarea acordului, pe baza prezentării unui document din care să reiasă necesitatea de completare a stocurilor, precum şi a altor acte necesare menţionate în OUG.



MADR, pe baza raportului emis de o Comisie constituită în cadrul aceleiaşi instituţii, eliberează acordul, după validarea de către autorităţile române a informaţiilor prezentate de operatorii care solicită emiterea acordului. Comisia este compusă dintr-un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, un reprezentant al Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), un reprezentant al Autorităţii Vamale Române, un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.



Operatorul economic prezintă un certificat de conformitate al produsului ce urmează a fi importat, eliberat de ANSVSA, cu privire la respectarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma testării unei mostre din produsul agricol. În baza acordului eliberat de MADR, operatorul economic român încheie un contract de vânzare cu un operator economic licenţiat de către Ucraina pentru cantitatea de produs necesară prevăzută în acord, apoi se desfăşoară operaţiunile de import, sub supravegherea autorităţilor vamale române.



Sigiliul vamal va fi desfăcut la destinaţie, respectiv la sediul sau la punctul de lucru al operatorului economic din România, în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii Vamale Române şi ai ANSVSA. ANSVSA recoltează probe din produsul importat şi verifică dacă acesta are aceleaşi calităţi prevăzute în certificatul de conformitate, iar în situaţia în care produsele sunt constatate neconforme, acestea se returnează la locul de origine pe cheltuiala exportatorului.



De asemenea, prin actul normativ se reglementează regimul sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor actului normativ şi formularistica utilizată în aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă.



Ordonanţa de Urgenţă se aplică până la data de 31 decembrie 2023.