„Nu am nicio speranță, decât că am încercat să ne apărăm corect în strategia făcută cu avocații în ideea de a ne susține adevărul. De câte ori am venit și aici, de câte ori ne-am duce și la Parchet, să știți că adevărul nu poate să fie schimbat. E greu”, a spus Coldea.



Întrebat dacă ar putea urma noi denunțuri pe numele său, acesta a răspuns: „Au voie, oricine are voie să facă asta”.