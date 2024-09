Realitatea PLUS: Până la urmă ce credeți că se va intampla?

Coldea: Suntem la Curtea de Apel cu totul pentru alt motiv.

Realitatea PLUS: Dl Coldea, chiar credeti ca o sa scapati de acest dosar penal?

Coldea: Am venit sa ne facem apararea. Suntem in faza de contestare a controlului judciar pe cautiune. O sa va povestesc mai multe dupa ce ies.

Realitatea PLUS: Ati fost coleg cu Victor Ponta in Albania? Iar o sa vi se incalce drepturile? Iar o sa spuneti acest lucru?

Coldea: Nu pot sa va spun care este apararea.

Realitatea PLUS: Inca mai sunteti profesora la SNSPA? Se va pune bratara la picior persoanelor care sunt sunb aceasta masura preventiva de control judiciar? Veti purta si dvs?

Coldea: Toate dispozitiile ni le vom asuma.

Dumbrava: Absolut increzator. O strategie care se bazeaza pe logica stagiritului.

Realitatea PLUS: Dl. Dumbrava, v-ati intalnit cu Adrian Tarau cat timp erati in functie la SRI? Va cunoasteti cu Marius Vizer?

Dumbrava: Cine este Adrian Tarau? Cine este Marius Vizer?

Realitatea PLUS: Conform unor surse, se pare ca dvs ati spus ca este totul o inscenare - acest dosar penal in care sunteti acuzat. Nu aveti incredere in justitie?

Dumbrava: Cui i-am spus? Nu, chiar nu stiu.

Realitatea PLUS: Veti parasi tara?

Dumbrava: V-am zis, ma duc in Coreea de Nord.