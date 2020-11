Fiul Tatianei, mărturii tulburătoare: Mama reușise să treacă peste momentul critic. Toți știm că am fost acolo, e nevoie de alt spital 

"Toti cei care se cearta acum, din punct de vedere politic, sa vina la copii sa le spuna ca au ramas orfani adoua oara, sa mearga sa-si ia mama carbonizata... A trecut evenimentul Colectiv, acolo trebuia sa fie si cumnatul meu, Dumnezeu a facut sa nu mai ajunga acolo, acum se pare ca nu am scapat de tragedie. De prima am scapat, de a doua nu. Copiii stau afara si asteapta sa vina mama. Noi facem naveta pentru copii, fugim la spital, la morga, inapoi la copilasi pentru ca era mama pentru ei, le facea de mancare, facea tot acolo... In momentul de fata, noi, 6 copii ai ei si 14 nepoti, aveam 21 de copii la casa de copii. Sunt copii in toate colturile Romaniei si lumii pentru ei era "mama"", a spus, la Realitatea PLUS, Ovidiu Gavril.

Doar prin minune sora acestuia, care lucreaza in spitalul groazei, a ramas in viata. Femeia iesise din tura cu putin timp inainte de producerea incendiului.

"Sora mea lucreaza in spital. Iesise din tura cu 10 minute inainte. Sora s-a dus la masina pentru ca iesise din tura, voia sa plece acasa a fost sunata de colege ca arde la ATI. Ea ne-a sunat intai pe noi", a mai spus Ovidiu Gavril.

Intrebat cand a vazut-o pe mama sa ultima data, barbatul a replicat: "Alaltaseara, prin apel video, nu putea sa vorbeasca, doar imi facea cu mana. Avea in jur de o saptamana de cand era in spital. S-a dus cu mici simptome, reusise sa treaca peste momentul critic, apoi s-a intamplat nenorocirea", a spus acesta.

Intrebat, insa, pe cine vede responsabil de tragedie, Ovidiu Gavril a raspuns: "Nu vreau sa vorbesc despre autoritatii in momentul de fata, vrem sa ne plangem mama, sa-l ajutam pe tata sa treaca pentru ca si el e bolnav, insa nu putem sta nepasatori pentru ceea ce se intampla. Nu realizez ca mama nu mai e. Medicii si asistentele din spital au avut grija de mama ca de mama lor. Ce s-a intamplat s-a intamplat de la aparatura. Toti stim ca am fost acolo, e nevoie de investitii majore, daca nu de un alt spital."