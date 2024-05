Andrei Ursu: Este o decizie halucinanta. Am atacat deja, am facut apel, avem dreptul sa facem apel, mergem la Inalta Curte. Consider ca aceasta hotarare este o continuare a influentei fostei Securitati in justitia romana. In acest caz particular, intr-un fel sau altul, l-au influentat si pe acest judecator Catalin Pavel, ca altfel nu imi explic cum a respins doua cereri, si a noastra si a Parchetului General, care contin efectiv mii de documente-marturii, sute de volume care contrazic si care aduc elemente noi, fapte noi, care contrazic decizia atacata, respectiv acea achitare halucinanta din vara trecuta, din 27 iulie 2023 acelor doi tortionari ai tatalui meu. Si anume , sub pretextul ca nu ar fi existat situatia premisa pentru aceste infractiuni contra omenirii, si anume ca nu ar fi existat nici macar relatie de adversitate intre securitate sau aparatul politienesc represiv al lui Nicolae Ceausescu si poporul roman, sau opozantii care au avut curajul sa se impotriveasca acelui dictator care ducea tara de rapa si ne tinea in genunchi si trebuia sa-l si aplaudam pentru dezastrul economic in care ne-a adus tara.

Realitatea Plus: Cand ati spus ca este rezultatul unei interventii din partea Securitatii, la cine va refereati?

Andrei Ursu: Ma refer la judecatori, pentru ca altfel nu inteleg. Influenta nu imi dau seama, o fi directa, o fi indirecta, poate fi pur si simplu spalare pe creier, pentru ca aceasta naratiune cu securitatea din anii 80 sau 70 care nu mai era asa violenta, care era foarte atenta cu cetatenii patriei si nu le-a facut nimic. Pai noi de ce am stat in halul ala de umilinta, de ce l-am aplaudat pe Ceausescu. Pentru ca ne-a fost frica. Acestui popor i-a fost frica. Si nu de Nicolae Ceausescu, ca nu ne poate aresta pe toti, ci de Securitate. Securitatea a avut mare putere atunci si mai are si acum. Inca defileaza pe la televiziuni. Sunt invitati deseori, fara sa stie despre cine e vorba, fosti securisti care plaseaza exact aceasta naratiune, ca Securitatea a fost cuminte.

E adevarat, in perioada lui Ceausescu represiunea a fost deghizata sub acoperirea altor organe, au arestat, au batut, au umilit oameni. Au bagat la Aiud 300 de dizidenti politici, dintre care unii au iesit morti. Au fost torturati cu metode medievale.

Realitatea Plus: Va simtiti umilit acum, in urma deciziei?

Andrei Ursu: Personal nu pot sa spun ca eu ma simt umilit, dar mie mi se pare ca este o umilinta pentru toti acesti opozanti pe care i-am avut. Am avut mii de opozanti. Abia acum CNSAS si IICCMER au contribuit la documentarea acestei cereri de revizuire din partea Parchetului General, dar si noi, eu, de ani de zile am documentat abuzurile, violenta, torturile, crimele facute de securitate in anii 70-80 si am depus in instanta astfel de dosare. Cum spuneam, am depus 40 de GB de informatii, cu marturii ale dizidentilor, opozantilor si dosarele de la Securitate care dovedesc, covarsitor ca au existat relatii de adversitate intre Securitate si poporul roman in anii aceia.

