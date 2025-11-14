Șerban Iftime a fost numit consilier onorific pentru Politici Economice și Sociale de președintele Nicușor Dan. Acesta este este manager general la Elsaco Electronic, o companie mare din domeniul utilităților care face parte din grupul Elasco, fondat de tatăl lui Șerban Iftime.

Potrivit unei anchete, firma a avut contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu Primăria București în mandatul lui Nicușor Dan ca primar general. În 4 ani, compania condusă de Șerban Iftime și-a mărit profitul de 40 de ori. Mai mult decât atât, compania și-a triplat în același timp cifra de afaceri.

Controversele legate de numele lui Șerban Iftime nu se opresc aici. Tatăl acestuia este Valeriu Iftime, președintele liberal al Consiliului Județean Botoșani și patronul echipei de fotbal FC Botoșani.

Fiul baronului PNL de Botoșani, Valeriu Iftime, numit consilier onorific al lui Nicușor Dan

Contactat de presă, acesta a confirmat că noul consilier este fiul său, dar a negat orice implicare în numirea lui la Palatul Cotroceni.

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență”, a declarat Valeriu Iftime. Totuși, Președintele PNL Botoșani a fost anul trecut și în conducerea centrală a partidului. Acesta prim-vicepreședinte timp de o lună, odată cu venirea lui Ilie Bolojan în fruntea PNL.