Firma lui Șerban Iftime, numit consilier de către Nicușor Dan, contracte uriașe cu Primăria Capitalei

Elsaco, firma lui Șerban Iftime, contracte colosale cu Primăria Capitalei condusă la acea vreme de Nicușor Dan
Elsaco, firma lui Șerban Iftime, contracte colosale cu Primăria Capitalei condusă la acea vreme de Nicușor Dan

Nicușor Dan și-a mutat omul de la Primărie la Cotroceni! Firma condusă de noul consilier numit de președinte, Șerban Iftime, a avut în anul 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria București. Mai mult decât atât, firma acestuia și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani. De asemenea, tatăl noului consilier numit de Nicușor Dan este Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani. Șerban Iftime a fost contactat de echipa Realitatea PLUS în legătură cu un punct de vedere dar momentan nu a oferit niciun răspuns.

Șerban Iftime a fost numit consilier onorific pentru Politici Economice și Sociale de președintele Nicușor Dan. Acesta este este manager general la Elsaco Electronic, o companie mare din domeniul utilităților care face parte din grupul Elasco, fondat de tatăl lui Șerban Iftime.

Potrivit unei anchete, firma a avut contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu Primăria București în mandatul lui Nicușor Dan ca primar general. În 4 ani, compania condusă de Șerban Iftime și-a mărit profitul de 40 de ori. Mai mult decât atât, compania și-a triplat în același timp cifra de afaceri.

Controversele legate de numele lui Șerban Iftime nu se opresc aici. Tatăl acestuia este Valeriu Iftime, președintele liberal al Consiliului Județean Botoșani și patronul echipei de fotbal FC Botoșani.

Fiul baronului PNL de Botoșani, Valeriu Iftime, numit consilier onorific al lui Nicușor Dan

Contactat de presă, acesta a confirmat că noul consilier este fiul său, dar a negat orice implicare în numirea lui la Palatul Cotroceni.
 
„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență”, a declarat Valeriu Iftime. Totuși, Președintele PNL Botoșani a fost anul trecut și în conducerea centrală a partidului. Acesta prim-vicepreședinte timp de o lună, odată cu venirea lui Ilie Bolojan în fruntea PNL.