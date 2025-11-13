Valeriu Iftime a confirmat că este tatăl lui Șerban, dar neagă orice influență în procesul de numire, precizând că decizia a fost bazată pe CV-ul și un „dosar bine structurat” al fiului său.​

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a declarat Valeriu Iftime, conform botosaninews.ro.

Valeriu Iftime este în prezent președintele PNL Botoșani și patronul echipei de fotbal FC Botoșani. De asemenea, Iftime a ocupat anul trecut și o poziție foarte importantă în structura centrală a partidului, fiind prim-vicepreședinte timp de o lună odată cu venirea lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii. A stat în fruntea partidului condus de Ilie Bolojan timp de o lună, fiind numit în această funcție în 25 noiembrie și demisionând pe 23 decembrie.

Șerban Iftime este manager general la Elsaco Electric, companie importantă în domeniul utilităților, oferind servicii de inginerie în domeniul utilităților publice municipale (energie, apă, automatizări și SCADA), cu rezultate financiare semnificative, precum un profit de 22,5 milioane lei în anul precedent și o cifră de afaceri de 348,4 milioane lei.