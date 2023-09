Martori la întreaga tragedie au fost vecinii femeii de 56 de ani. Oamenii povestesc că Nicoleta nu a avut nicio șansă.

"Nicoleta era cazuta langa masini, masinile erau trase aici, iar ea era cazuta jos si plina de sange.

Masinile toate trase aici si tamponate, el s-a dus tocmai acolo pe stanga inapoi. L-am vazut jos pe trotuar, plangea cu mainile in cap", a povestit un martor.

Constantin Păun circula cu o viteză foarte mare și a pierdut controlul volanului pe o stradă din Popești Leordeni. Comisarul în rezervă și fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București este pensionar special de 8 ani. Acesta a fost și șef de cabinet al fostului ministru de Interne Gavril Dejeu, iar în momentul accidentului a fost găsit băut și drogat.

Barbatul a iesit pozitiv la amfetamina iar etilotestul a indicat o alcoolemie record. Acesta a refuzat sa faac declaratii in fata politistilor, dar a povestit procurorilor ca in momentul in care a vazut ca se apropie tot mai mult de masinile parcate in loc sa apese pe pedala de frana a apasat acceleratia.



Victima ieșise în fața curții să preia tortul de aniversare și a stat de vorbă cu vecinii. În loc de petrecere, rudele se pregătesc de înmormântare. O altă femeie de 51 de ani a fost rănită. Localnicii au ieșit imediat în stradă după ce au auzit bubuitura, iar după ce a lovit cele două femei și 5 mașini, fostul colonel drogat ar fi vrut să fugă de la fața locului.

În momentul accidentului Constantin Păun mergea spre azilul unde era internată mama sa. Angajații spun că femeia, care are probleme cu inima, a aflat tot ce a făcut fiul său.

Reporter: El venea să îi aducă un pachet am înțeles.

Angajat: Da, venea să îi aducă un pachet.

Reporter: Dar venea? A mai venit pe aici pe la azil?

Angajat: Mai venea când și când să aducă schimburi, medicamente.

Reporter: Spuneați că mama lui știe ce a făcut. A auzit.

Angajat: Am încercat să discutăm cu dânsa. Nu vrea să o ia salvarea. Și așa e cu inima.

Reporter: Ați văzut ce a făcut?!

Angajat: Am auzit, da. Am zis că e cutremur când am auzit bubuitura.

Reporter: Dar de cât timp este doamna aici?

Angajat: În orice caz cred că este de o lună de zile. 01.19



Comisarul drogat a fost chiar decorat la Palatul Cotroceni cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler. Decorarea a fost făcută la propunerea Ministrului Afacerilor Interne, domnul Petre Tobă.

Reamintim că un șofer drogat de 59 de ani a ucis o femeie, la Popești Leordeni. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul consumase și alcool înainte de-a se urca la volan. Potrivit datelor, victima abia se vindecase de o boală gravă și își cumpărase un tort de ziua ei atunci când a fost spulberată de mașină.

Conform informațiilor oferite de autorități, șoferul a lovit cinci autoturisme parcate pe strada Unirii, iar în urma impactului două femei au fost rănite, una dintre ele neputând fi salvată din cauza rănilor grave suferite.

„La data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 12:10, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe strada Unirii, din localitatea Popești Leordeni, un autoturism a lovit o femeie și 5 autoturisme, parcate pe partea carosabilă.

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii rutieri din Popești Leordeni, iar din primele verificări au stabilit faptul că, în urma accidentului rutier, a rezultat rănirea a 2 victime, respectiv 2 femei, în vârstă 51 și 56 de ani.

Victimele au fost transportate de către echipajele medicale la două unități spitalicești, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, însă ulterior, femeia, în vârstă de 56 de ani, a decedat.

Polițiștii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat și, respectiv cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă la consumul de substanțe psihoactive.

Șoferii prinși drogați sau beți la volan vor rămâne zece ani fără permis - Anunțul făcut de Marcel Ciolacu