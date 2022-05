Casa Albă a anunțat că Ashley Biden nu va fi în această vizită importantă în Europa a Priemi Doamne după ce a avut un „contact apropiat” cu o persoană testată pozitiv la COVID-19.

Ashley Biden, în vârstă de 40 ani, a fost testată negativ la COVID-19, a mai precizat Casa Albă.

„Cu toate acestea, la recomandarea medicului său şi dintr-un exces de precauţie, ea nu va călători cu mama sa în Europa”, a mai transmis Casa Albă.

Prima Doamnă Jill Biden ajunge astăzi în România după ce a plecat către Europa în cursul nopţii de la Washington. Aceasta a transmis vineri, într-un mesaj pe contul său oficial de Twitter, că dorește să petreacă Ziua Mamei alături de mamele și copii ucraineni, refugiați, „nevoiți să fugă din calea războiului lui Putin”.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.