"Am început protestele de luni, când fermierii au început să protesteze în drum spre Târgu Mureş, dar în deal la Sânpaul au fost blocaţi de către frumoasa noastră Jandarmerie, fapt care nu a fost tocmai plăcut pentru fermierii din zona Mureşului. Un blocaj, zicem noi, nejustificat, de frică să nu ajungem în Târgu Mureş, de parcă am fi fost cei mai mari infractori (...) Într-un final, (...) am ajuns până aici, până lângă aeroport, pe o păşune comunală. Ne-am plasat aici şi nu ne-am mişcat. Am protestat în cursul săptămânii, în fiecare zi, pe ruta Ungheni-Iernut, iar în ultimele două zile am protestat doar între sensul giratoriu de la Ungheni, până la cel de la urcare pe autostradă. Se pare că nemulţumirile fermierilor continuă, deşi la Bucureşti s-au dat nişte ordonanţe, dar fermierii sunt în continuare nemulţumiţi. Nu s-au lăsat influenţaţi de măsurile care le-a luat Guvernul, ci dorim ceva mai concret", a declarat Emil Chirilă, unul dintre protestatari.

Fermierul a spus că acea sută de euro primită pe hectar, ca ajutor pentru însămânţările din toamna acestui an, este binevenită, însă fermierii nu au cerut-o şi, în plus, nu le acoperă deloc cheltuielile.





"Noi nu aşteptăm să ne acopere total diferenţa. Noi am fi cei mai fericiţi dacă dânşii ar face toate demersurile să ne putem vinde noi cereale la preţul real şi să ne lipsim de suta de euro, până nu este prea târziu. Protestul are deja 7 zile aici, lângă Târgu Mureş. După cum se vede, nu este implicat niciun partid politic, suntem doar noi, fermierii, cu suprafeţe deloc de neglijat, fermieri buni din zona Mureşului, care aşteaptă o rezolvare favorabilă, nu neapărat o favorizare, un ajutor de stat favorabil, însemnat, consistent, pentru a compensa toate problemele, toate pierderile din sectorul agricol", a susţinut fermierul.

Un alt protestatar, Spiru Crăciun, a spus că fermierii au protestat zilnic câte 12 ore, începând din data de 15 ianuarie, şi că cea mai mare doleanţă a lor este stoparea tranzitului şi a importului de cereale din Ucraina.

"Cu riscul să mă repet de o mie de ori, o spun: până când nu se tranşează problema tranzitului cerealelor ucrainene, ţăranul român e expus la faliment, Vom rămâne aici atât cât e necesar. Deci noi muncile agricole le începem undeva după 15 martie. Până astăzi am vrut drepturi, de mâine o să cerem şi picarea Guvernului, că văd că asta aşteaptă. Eu stau aici 12 ore pe zi şi vin de la 50 de kilometri. (...) Nu e comod. Nu m-a pus nimeni, dar încă nu ni s-a propus o alternativă la ce am cerut noi. Ce mă deranjează este că nimeni nu îi întreabă pe politicieni de ce le imposibil să oprească tranzitul de cereale din Ucraina. Măcar să ne spună în faţă că nu pot. Colegii agricultori din ţară au început protestele cu trei-patru zile înaintea noastră şi au suferit mai mult ca noi, eu văd la noi cât suntem de obosiţi. Îi apreciez şi îi respect toată viaţa pentru ceea ce fac şi rezistă acolo", a afirmat Spiru Crăciun.

