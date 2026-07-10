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Femeile împingeau microbuzul, bărbații comentau de la terasă. Scene incredibile în Galați - VIDEO

Femeile împingeau microbuzul, bărbații comentau de la terasă

Femeile împingeau microbuzul, bărbații comentau de la terasă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:02

O scenă care pare desprinsă dintr-o comedie de vară a fost surprinsă în Galați. Un microbuz de transport public a rămas blocat în mijlocul drumului, iar câteva persoane au decis că cea mai rapidă soluție este să îl împingă pentru a debloca traficul.

În imagini apar cinci persoane care pun umărul la treabă, printre ele fiind și mai multe femei. În doar câteva momente, acestea au trecut de la statutul de pasageri și trecători la cel de echipă de intervenție improvizată.

Experții de la terasă au avut un alt rol

În apropiere, câțiva bărbați aflați la o terasă au ales însă o misiune diferită. În loc să se alăture operațiunii de împingere, au preferat să filmeze și să comenteze scena.

Dacă femeile s-au ocupat de partea practică, cei de la terasă au asigurat, se pare, partea de analiză și documentare. În orice situație neprevăzută există și specialiștii în comentarii, iar episodul din Galați nu a făcut excepție.

Imaginile au devenit rapid subiect de discuție și au stârnit numeroase reacții, mai ales prin contrastul dintre cei care au împins efectiv microbuzul și cei care au privit totul de pe margine, cu telefonul în mână și, probabil, cu o părere bine conturată despre cum ar fi trebuit făcută operațiunea.

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