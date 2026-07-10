Femeile împingeau microbuzul, bărbații comentau de la terasă. Scene incredibile în Galați - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:02

O scenă care pare desprinsă dintr-o comedie de vară a fost surprinsă în Galați. Un microbuz de transport public a rămas blocat în mijlocul drumului, iar câteva persoane au decis că cea mai rapidă soluție este să îl împingă pentru a debloca traficul.

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