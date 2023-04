Politistii au fost sesizati de un barbat care spune ca a fost abordat de o femeia care alerga disperata pe strada, strigand dupa ajutor.

Femeia a fost dusa la spital pentru a primi ingrijiri medicale de specialitate. Ulterior, medicii au decis sa o tina sub observatie, astfel ca femeia a ramas internata in spital.

Agresorul a fost ridicat, dus la audieri, insa dupa cateva ore oamenii legii i-au dat drumul. Politistii au emis un ordin de protectie pe numele sau.

In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie.