Alături de echipa sa de lunetiști de elită, aproape 600 de soldați ruși au fost eliminați cu precizie. Acești soldați, perfect camuflați în păduri și pe câmpuri, operează fără pauză, indiferent de momentul zilei.

The "Ghost" group worked: the Russian occupier in Ukraine was eliminated from a distance of 800 m Our sniper eliminated the occupier with a Ukrainian-made UAR-10 rifle. All the details https://t.co/xlY6SbbDG4 pic.twitter.com/89ELOwk1Vu

Cu fața ascunsă sub o mască imprimată cu jumătate de craniu și cu o șapcă militară, lunetistul cunoscut sub numele de "Fantoma" a mărturisit că misiunile lor sunt epuizante.

Meet the enigmatic 'Ghost of Bakhmut,' a Ukrainian sniper claiming 113 Russian kills. He reveals the tactics of his elite squad, executing deadly shots from distances up to 1.5 miles, ranking among the most remarkable sniper feats in history. 🎯💥 #GhostOfBakhmut #UkrainianSniper pic.twitter.com/YkYZCylKhY