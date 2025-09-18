Până la sfârșitul anului, „Iron Beam” va fi integrat în rețeaua antiaeriană existentă pentru a intercepta obuze, drone și rachete inamice.

Tehnologia din spatele sistemului

Iron Beam este un sistem terestru de apărare antiaeriană cu laser de mare putere, proiectat pentru a contracara amenințările aeriene, inclusiv rachete, mortiere și drone. „Acesta dispune de un sistem avansat de țintire care permite o rază operațională îmbunătățită, o precizie ridicată și o eficiență superioară, menținând în același timp avantajul său unic de neutralizare rapidă a amenințărilor folosind tehnologia laser la un cost neglijabil”, se arată în comunicatul companiei Rafael.

Integrarea în sistemul de apărare israelian

Sistemul Iron Beam va completa capacitățile deja existente ale Israelului, lucrând alături de Iron Dome, David\"s Sling și Arrow. Tehnologia de „optică adaptivă” a Rafael permite un fascicul stabil, precis și focalizat, oferind avantaj în neutralizarea rapidă a amenințărilor aeriene.

Testele și performanța dovedită în conflict

Prototipurile sistemelor laser tactice cu rază scurtă au fost desfășurate în timpul conflictelor actuale, interceptând zeci de amenințări. După finalizarea testelor, performanța Iron Beam a fost confirmată, iar desfășurarea sa va aduce un salt semnificativ în apărarea aeriană prin utilizarea sistemelor de arme laser cu rază lungă. Sistemele au fost deja folosite în războaiele Israelului, demonstrând eficiență prin interceptarea a numeroase ținte.

Declarațiile oficialilor

Generalul Yehuda Elmakayes, șeful unității de cercetare-dezvoltare a IDF, a afirmat: „Operaționalizarea Iron Beam marchează zorii erei în care sistemele laser vor fi folosite pe scară largă”.

Siria discută un acord de securitate cu Israelul, anunță Ahmed al-Shara, președintele interimar al Siriei

Perspectivele viitoare și laserul spațial

Fostul premier israelian Naftali Bennett a salutat implementarea Iron Beam și a discutat despre viitorul sistemului:

„Mai târziu îl vom amplasa în spațiu, ca să putem intercepta rachete balistice. Acesta a fost Războiul Stelelor visat de Reagan. Asta va schimba totul”, scriind pe Twitter și confirmând fără intenție una dintre conspirațiile favorite ale extremiștilor MAGA, denumită „laserul spațial evreiesc”. Eylon Levy, fost purtător de cuvânt al Israelului, a adăugat pe Twitter că „laserul spațial evreiesc” a devenit operațional și va salva vieți.

Legătura cu teoriile conspirației MAGA

În 2018, Marjorie Taylor Greene a promovat teoria că incendiile din California au fost provocate de „generatoare solare spațiale”, susținute de entități misterioase. Aceasta a declanșat o serie de teorii despre „laserele spațiale evreiești” și implicarea presupusă a familiei Rothschild. Jurnalistul Mike Rothschild a documentat aceste conspirații în cartea sa „Lasere spațiale evreiești. Familia Rothschild și 200 de ani de teorii ale conspirației”, analizând originea acestor teorii și influența lor în cultura populară.

Uniunea Europeană vrea să îi sancționeze pe miniștrii israelieni extremiști