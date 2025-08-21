Întregul moment a fost filmat, iar în imagini se vede cum copiii se luptau cu valurile, în timp ce tatăl lor fusese deja luat de curenţi la câţiva metri distanţă.

”Condiţiile erau dificile, deoarece era furtună în Epanomi. După ce am filmat ce voiam în mare, în timp ce mă întorceam, am auzit ţipetele copiilor care îşi pierduseră tatăl, m-am ridicat pe placă şi l-am văzut la 50-60 de metri distanţă. (...) El plutea, nu mai făcea niciun gest să înoate, m-am dus acolo, era în stare gravă, înghiţea apă şi l-am ajutat să se agaţe de placă. I-am arătat cum să se agaţe de placă, el întreba de copiii lui, apoi am ieşit”, a declarat Vangelis Papaioannou, salvatorul românilor, televiziunea naţională, ERT.

”Este o mare responsabilitate să întreprinzi singur o astfel de operaţiune de salvare şi nu este uşor, deoarece există multe dificultăţi”, a comentat surferul.