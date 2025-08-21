Salvate de la înec de salvamari

Cele două turiste din București au fost scoase la mal de salvamarii din zonă, care au acționat rapid și le-au predat echipajelor de intervenție sosite la fața locului. Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au trimis în sprijin o ambarcațiune de la Mangalia, iar Serviciul de Ambulanță Județean Constanța a mobilizat două echipaje.

Potrivit cadrelor medicale, mama era în stare de confuzie și respira cu dificultate, în timp ce fata se afla conștientă, dar speriată. Ambele au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții ISU Dobrogea și ai Serviciului de Ambulanță au reamintit turiștilor că marea poate deveni extrem de periculoasă, chiar și în apropierea țărmului, și au făcut apel la respectarea indicațiilor salvamarilor.