Nu mai trage de timp!

Acest mesaj pune o presiune inutila asupra copilului, spun psihologii. In schimb, poti initia o intrecere, cine termina primul sarcina X. O formula mult mai potrivita ar fi “Hai sa mergem!”, ”Hai sa pornim!”

Sunt prea gras

Copiii n-ar trebui sa auda obsesiile parintilor legate de imaginea de sine. La randul lor, copiii vor dezvolta obsesia parintilor. In acest fel pot aparea tulburari alimentare care vor fi greu de “tinut sub control”. In schimb, poti vorbi despre alimentatie sanatoasa, despre un stil de viata echilibrat. Este recomandat sa nu spui “aceste alimente ne ingrasa”, ci “ar trebui sa mancam mai multe legume pentru a fi mai sanatosi”.

Nu vorbi cu straini!

Aceasta expresie ii va face pe copii sa creasca suspiciosi si anxiosi. Se vor crede tot timpul expusi unui risc. Este mai indicat sa-l avertizezi despre comportamentul supect al anumitor persoane, decat sa fie in garda cu absolut toata lumea. Il poti antrena creand diverse scenarii in care sa-l intrebi “ce ai face daca…?”.

Foloseste cuvintele tale

Chiar daca copilul stie o multime de cuvinte, in situatii de stres ei se pot bloca. Aceasta expresie ii va incuia si mai tare, caci nu-si vor gasi cuvintele foarte usor, si atunci ar trebui ajutati. Il poti intreba “Te stimti x sau y?”, “Hai sa vorbim despre asta!”.

Nu varsa laptele

Acesta este o comanda negativa, asa cum sunt “Nu alerga!”, “Nu pune mana pe cuptor!” etc. Este mult mai potrivit sa spui “Fii atent cu paharul de lapte” sau “Stai departe de cuptor!”.

N-ai decat sa plangi toata noaptea

Aceasta expresie dura nu-i ofera copilului niciun pic de afectiune. Psihologii le recomanda parintilor sa aiba grija de nevoile celor mici, inainte ca acestea sa se transforme in stres si disperare.

sursa