Cel puţin 10 copii ajung zilnic cu tuse convulsivă în fiecare unitate de primiri urgenţe pentru copii din Capitală. Mulţi dintre ei sunt internaţi imediat.

„Nu reuşesc să expire, pentru că acest act de tuse este controlat în mod anormal de creier, este o chestie pe care nu poţi s-o înfrânezi. Noi am avut în ultima lună 5 pacienţi care au avut nevoie de suport vital adică au trebuit intubaţi şi ventilaţi mecanic pentru că altfel mureau", a declarat dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie în cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu” (INSMC).

„Tusea convulsivă este o afecţiune respiratorie specială produsă de o bacterie care se numeşte bordetella pertussis Spre deosebire de o răceală obişnuită, care durează 7-10 zile, în această maladie episoadele de tuse pot să dureze până la 100 de zile", a mai precizat dr. Mihai Craiu. Mai mult, potrivit medicilor infecționiști, în cazul copiilor mici, a sugarilor mai exact, internarea este obligatorie pentru că boala, netratată corespunzător, poate duce chiar la deces. Până acum, în România, doi copii au murit deja.

Medic: „Copilul tușește până aproape de leșin”

Medicii spitalului Gomoiu din Capitală se confruntă și ei cu un val de îmbolnăviri, iar numărul mare de pacienți îngreunează activitatea în unitatea de primiri urgențe. Este motivul pentru care timpul de aşteptare până la preluarea cazurilor poate depăşi 3 ore. Medicii estimează însă că în următoarele săptămâni durata de aşteptare s-ar putea dubla. „Tusea este principalul simptom. Copiii tuşesc, fac apnee şi ajung la cameră de gardă pentru că părinţii se sperie”, a declarat Diana Zaharia, medic în cadrul spitalului Gomoiu.

Boala debutează cu simptome asemănătoare unei răceli obişnuite, cu febră moderată, rinoree şi tuse uscată zi şi noapte, scrie adevarul.ro. Urmează apariţia unor crize severe de tuse convulsivă, cu un zgomot intens respirator, iar pacienţii simt că se sufocă. Acestea sunt adesea însoţite de vărsături, iar, în ultima fază a bolii, accesele de tuse devin mai rare, dar continuă să persiste.

„Este ușor de recunoscut căci tusea, ca principal simptom, este una atipică, virulentă, epuizantă. Tușești până aproape de leșin, în anumite situații. Copiii mici pot avea apnee, pot prezenta vărsături din cauza efortului. Adulții pot avea incontinență urinară, chiar și coaste fracturate tot din cauza efortului depus când tușesc”, explică și medicul epidemiolog Emilian Popovici.

Medicii le recomandă părinților ca la primele semne ale bolii să se prezinte cu cei mici mai întâi la medicul de familie. Însă, cei mai mulți dintre ei, luați prin surprindere de agresivitatea bolii, nu mai așteaptă și se prezintă la camerele de gardă ale spitalelor pe care le supraaglomerează.

Bebelușii până în două luni, cel mai mare risc de îmbolnăvire și deces

Cum de am ajuns într-o astfel de situație, să fim „loviți” de boli atât de grave? „Pentru că românii nu-și mai imunizează copiii”, explică și medicul epidemiolog Mihai Negrea situația din România. „Femeile gravide ar trebui să se vaccineze pentru a se proteja pe ele, dar mai ales pentru a-și proteja copiii nou născuți. Să vă explic: vaccinul DTP, căci acesta este serul care te imunizează împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, se administrează bebelușilor începând cu vârsta de două luni. Dacă mamele nu au fost vaccinate înainte, copiii nu au deloc imunitate împotriva bolilor până la această vârstă. Practic, timp de două luni, organismul lor este foarte vulnerabil. Acești copii nu au nici o șansă dacă intră în contact cu virusul. Se îmbolnăvesc și nu ai ce face. Mulți mor sufocați prin tuse”, a mai precizat medicul. Copiii, continuă acesta, trebuie imunizați la două luni, la patru luni, la 11 luni, la 5 ani și la 14 ani. După aceea, o dată la 10 ani, la fel ca și adulții. „Este schema obligatorie de vaccinare. Doar așa vom ține sub control îmbolnăvirile și epidemiile”. Vaccinul DTP oferă o protecție de 98% împotriva infecției cu pertussis. Astăzi, se estimează că vaccinul DTP salvează aproximativ 13 milioane de oameni pe an de la moarte.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut o serie de recomandări pentru populaţie și anume:

Prezentarea la medic la apariţia simptomelor sugestive: accese de tuse intense şi prelungite, vomă după accesele de tuse, dificultate în respiraţie la sugar, inspir zgomotos;

Vaccinarea la timp a sugarilor şi recuperarea restanţierilor; Vaccinarea gravidei, în vederea asigurării protecţiei sugarului mic, dar şi a mamei; Vaccinarea adultului, cu rapel la fiecare 10 ani.