Presa rusă a anunțat exploziile, precizând că au fost observate drone în zona atacată.

⚡️🇲🇩🇺🇦 Near the village of Voronkovo in the Rybnitsa region of Transnistria, not far from the border with Ukraine, several explosions thundered the night before, eyewitnesses noticed drones, TSV reports. #Ukraine #UkraineWar #Russia pic.twitter.com/xhZyDwfp1C