Doi oameni au murit şi alţi 16 au fost răniţi într-o explozie produsă marţi într-un depozit al fabricii de motoare pentru rachete EDePro din Serbia, a anunţat Ministerul sârb de Interne.

Fabrica se află la o distanță de doar 13 kilometri de capitala Belgrad.

Deflagrația a fost anunțată la Serviciul de pompieri printr-un apel la ora 13:13 GMT (15:13 ora României) .

An explosion reported in a factory for the production of equipment for dispersing clouds near #Belgrade.



Two people were ki!!ed and 15 were injured.



Firefighters are working at the site of the emergency. About 100 people worked in a shift at the #EDePro factory near Belgrade pic.twitter.com/fZfOD2rkUy