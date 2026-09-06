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Explozie într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă

Explozie într-un parc auto din Suceava

Explozie într-un parc auto din Suceava

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 13:17
SursăRealitatea PLUS

O explozie de mari dimensiuni a avut loc într-un târg auto din județul Suceava, iar zona a fost mobilizată de urgență de forțele de intervenție.

Primele imagini de la fața locului arată degajări importante de fum și flăcări, într-o zonă în care se află numeroase autoturisme. Din acest motiv, riscul extinderii incendiului către alte vehicule este evaluat de echipele ajunse la intervenție.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind cauza deflagrației sau eventuale victime. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul, după ce situația va fi adusă sub control.

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