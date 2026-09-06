Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Explozie într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă
Explozie într-un parc auto din Suceava
Publicat6 sept. 2026, 13:17
SursăRealitatea PLUS
O explozie de mari dimensiuni a avut loc într-un târg auto din județul Suceava, iar zona a fost mobilizată de urgență de forțele de intervenție.
Citește și
- 12:20Podul Basarab se deschide circulației în această seară. Ciucu anunță când vor fi finalizate reparațiile
- 11:59Bărbat din Republica Moldova, căutat după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria, în Mehedinți
- 11:52Microbuz răsturnat în Iași: două persoane au fost transportate la spital
- 11:46Accident mortal în Constanța: un șofer de 43 de ani a murit după ce a lovit un stâlp de electricitate, pe DJ222
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News