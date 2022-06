Explozie care a ucis 13 oameni și a rănit alți 251 s-a produs în portul Aqaba. Un rezervor cu gaze toxice s-a desprins în momentul în care era ridicat de o macara și transportat deasupra vasului.

A urmat o explozie puternică, urmată de o scurgere uriașă de gaz toxic. 13 oameni au murit intoxicați.

BREAKING: Authorities said a poisonous gas leak in Jordan\"s southern port city of Aqaba on Monday killed at least ten people and injured 250 others. pic.twitter.com/kKuVhaZhWq