ISMB a precizat că experții în construcții au efectuat mai multe vizite la fața locului pentru evaluarea structurii clădirii și nu s-au constatat probleme la nivelul rosturilor, potrivit edupedu.ro Cu toate acestea, partea de sud a liceului, inclusiv curtea, rămâne închisă și securizată, până la finalizarea lucrărilor de reparații.

Explozia, produsă acum trei săptămâni, a afectat aproape jumătate dintre sălile de clasă, scara elevilor și un zid, ceea ce a dus la suspendarea cursurilor cu prezență fizică. În acest interval, elevii au participat la activități online și în cadrul programului „Școala Altfel”.

ISMB va anunța în curând modul exact în care se vor desfășura orele de luni, urmând să continue monitorizarea situației și să comunice deciziile în urma consultărilor cu toate instituțiile implicate.