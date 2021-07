„Vorbim de o crimă cu premediatre, pentru că din 2006 până acum au fost atâtea alarme de scurgeri de gaze. Se vorbește de aproape 1,6 milioane de alarme în ultimii cinci ani. Problema este că toate instalațiile sunt vechi, de prin 1975-1976 de când a fost construită. Durata de serviciu este de 20 de ani pentru aceste conducte și instalații. Inițial, în istoricul acestei rafinării, instalațiile aveau o grosime de 0,8-1milimetru. Acum, țeava fisurată avea o grosime de doar 0,1 milimetri. Au încerat s-o lipească niște muncitori și cred că a făcut scânteie. Pe acea conductă circulau gaze, iar un extinctor a fost aruncat într-o cisternă plină. Dacă exploda acea cisternă, cred că Năvodari și ale localitați erau rase de pe fața pământului. Am informații din interiorul anchetei că numai astăzi au fost 500 de alarme pentru scurgerile de gaze. Nu se face nimic, pentru că sunt niște sinecuri. Cei care controlează încasează „plicul”, peste tot se face la fel. După ce a murit Patriciu, tribunalul a declarat că averea era estimata la 200 de milioane. Cine a luat restul de bani de până la 2 miliarde și ceva? Serviciile secrete știu care este adevărul, dar au fost interese mari. S-a vorbit că Ceașuescu a fost în decembrie 89 în Iran. Din discuțiile mele cu Ștefan Andrei, fost ministru de externe, mi-a spus că s-a dus să încheie un contract de rafinare cu ei, în urma căruia România procesa 5 milioane de tiței pe an, pe care ulterior le comercializa sub formă de combustibili în zonele riverane Dunării”, a încheiat Marius Marinescu.

Analistul economic Petrișor Peiu consideră că rafinăria a fost prost administrată în primii ani ai capitalismului românesc, motiv pentru care a adunat datorii imense la bugetul de stat.

„În 1997 s-a identificat că această rafinărie are pierderi și că trebuie privatizată. S-a încercat privatizarea, dar n-a mai avut loc atunci. Statul român a lucrat atunci pentru Dinu Patriciu. El primise rafinăria de la Ploiești. În momentul în care s-a licitat, s-au acumulat pierderi. Erau arierate de 600 de milioane de dolari. Dinu Patriciu a primit rafinăria, dar datoriile au rămas în suspensie. La insistențele FMI și Băncii Mondiale s-a făcut o emisiune de obligațiuni, deci s-a mutat plata datoriilor peste 10 ani.Această rafinărie este cea mai modernă din România. Singura problemă a profitabilității ei a fost mdoul cum a fost condusă până în anul 2000. Tind să cred că s-a creat special datoria pentru a îndepărta potențialii cumpărători. KazMunaiGaz a preluat în 2007, iar când a venit momentul plății sumei restante la buget, au dat doar o parte din bani.

Dragoș Ciuparu, specialist în Guvern Boc, a declarat că, cel puțin la instalații industriale precum rafinăriile, controalele sunt făcute periodic și se emit autorizații de funcționare.

„Standadele de siguranță sunt aceleași pentru toate industriile, iar la rafinării toate instalațiile au autorizație ISCIR. Sunt insitutții ale statului care trebuie să facă controale. ISCIR are un rol important. Este nevoie de expertize si se emit autorizații fără de care instalația nu poate funcționa. Se emit autorizații pe durate în funcție de vechimea instalației”, a declarat specialistul.