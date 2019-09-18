Există o soluție ingenioasă prin care plasticul poate fi transformat în apă

Scris de Iulian Marin Publicat: 18 sept. 2019, 09:21

Situația în ceea ce privește cantitatea de plastic nereciclată care a ajuns în natură este dezastruasă. Însă, cercetătorii au găsit o soluție inedită care ne-ar putea scăpa de munții de deșeuri plastice.

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