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Există o soluție ingenioasă prin care plasticul poate fi transformat în apă
Există o soluție ingenioasă prin care plasticul poate fi transformat în apă
Situația în ceea ce privește cantitatea de plastic nereciclată care a ajuns în natură este dezastruasă. Însă, cercetătorii au găsit o soluție inedită care ne-ar putea scăpa de munții de deșeuri plastice.
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