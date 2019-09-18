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Există o soluție ingenioasă prin care plasticul poate fi transformat în apă

Există o soluție ingenioasă prin care plasticul poate fi transformat în apă

Există o soluție ingenioasă prin care plasticul poate fi transformat în apă

Scris de Iulian Marin Publicat: 18 sept. 2019, 09:21

Situația &icirc;n ceea ce privește cantitatea de plastic nereciclată care a ajuns &icirc;n natură este dezastruasă. &Icirc;nsă, cercetătorii au găsit o soluție inedită care ne-ar putea scăpa de munții de deșeuri plastice.

După cum ai observat, nu mai avem de mult timp spațiu pentru deșeurile plastice, din această cauză s-au creat insule de plastic în ocean care nu ne afectează doar pe noi, prin poluarea apei, dar pune în pericol și viața animalelor marine. În consecință, mai multe țări au început deja să interzică utilizarea de paie de plastic și sacoșe din același material care nu se dezintegrează. Însă, se pare că nu este suficient, planeta fiind în continuare sufocată la propriu de plastic.

În acest sens, cercetătorii cred că, pentru a rezolva problema pe termen lung, e nevoie de o soluție prin care cantitățile masive de plastic care există în lume la această oră să fie reciclate sau transformate într-un material biodegradabil.

„Este practic imposibil să faci oamenii să nu mai folosească plastic deloc, ne trebuie o tehnologie pentru a dezintegra acest material și totul ar deveni biodegradabil", a declarat Mirandei Wang.

Soluția cercetătorilor pentru a scăpa de plastic

Cea mai fiabilă soluție pe termen lung care ar putea curăța planeta de plastic aparține cercetătoarelor Jenny Yao și Miranda Wang. Cele două experte, lucrează la producerea unei bacterii care pe lângă faptul că pot consuma plasticul, îl pot transforma și în apă.

Însă, mai întâi plasticul trebuie încălzit un pic, pentru a deveni semnificativ mai flexibil. După care, în acea formă maleabilă, plasticul este introdus într-un aparat intitulat "biodigestiv", în care bateria interacționează cu el. Chiar dacă, procesul de transformare nu este cel mai facil din lume, funcționează, iar asta este cel mai important, potrivit cercetătoarelor Jenny Yao și Miranda Wang.

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