Vacaroiu: Situatia este extrem de grava. Subventionarea unei parti din preturile la energie, ma ref la electricitate, gaze, nu rez problema cetateanului.

In perioada asta ulterioara, nu as fi acceptat liberalizarea preturilor la combustibil, la produse startegige energie si gaze. Chiar si acum se introduce stare de urgenta si spune <<Domne, asta trebuie sa fie nivelul tau de profit, nu de 300%>>. Cum va epxlicati ca in perioada de criza majora cei din energie si gaze fac profituri de nu situ ce sa faca cu ele? Va dati seama ce salarii si premii anuale au?

Reporter: Se poate trai in Romania cu o pensie de o mie de le in acest momenti?

Vacaroiu: In niciun caz. In niciun caz, cine spune contrariul sau cine spune ca trebuie sa stingeti cureaua, sa inchideti becurile, nu asta e problema.

Problema de fond, ca sunt platitor de impozite si taxe, care din banii aia de 1600 de lei, din salariul minim pe economie daca vreti, o parte importanta se duc la impozite si taxe. Restul, ganditi-va la pensionari, fiecare are cate o mica boala, care inseamna medicamente obligatorii. Nu mai pun mare munte ca nu ii prea vedeti pe cei cu salalariul minim la mare si la munte. Viata e aproape imposibila, ce sa faci cu 1600: Daca te duci la magaizn acum il bagi in doua sacose si ce faci toata luna? Multi dintre ei se mai salveaza prin copii, cei care au copii. Altfel ar fi muritori de foame .