EXCLUSIV. Fost ministru al Muncii, despre pensia de la Pilonul 2: A fost făcut să completeze pensia de stat. Dacă retrag toți banii, suma va fi impozitată

Mariana Câmpeanu, fost ministru al Muncii/ Foto: Facebook
Proiectul controversat care ar urma să modifice modul în care românii își retrag economiile din pilonul 2 este cu două tăișuri! În cazul în care românii își retrag toți banii, atunci suma va fi impozitată pentru că peste veniturile de 3.000 de lei se aplică impozit pe venit de 10% și CASS de 10%. Mariana Câmpeanu, fost ministru al Muncii a explicat în exclusivitate cum s-ar aplica proiectul. 

"Aceasta a fos propusa si aplicata tocmai ca sa completeze pensia din Pilonul 1 pentru ca aici, dupa cum ati vazut, este vorba despre o acumulare, de investitii care se fac cu acesti bani care se acumuleaza, si pensia obtinuta este mai mare decat cea care s-ar obtine din Pilonul 1.

Nicio clipa nu s-a pus problema ca acesti bani sa fie scosi odata, ci sa fie o completare la pensia din sistemul public.

Un alt argument care ar trebui sa ii detemine pe oameni sa nu-si retraga aceasta suma este exact acest impozit la pensiile mai mari de 3.000 de lei.

Esalonarea din fiecare luna ar fi in jur de 1.250 de lei, am inteles din lege, ceea ce inseamna ca nu ar fi impozitata, pe cand 25% din toata suma ar fi impozitat ce depaseste 3000 de lei cu 10%.

La ora actuala asta se intelege. Banii care raman in continuare vor fi din nou investiti, deci acumularile vor creste", a declarat sambata fostul ministru al Muncii, la Realitatea PLUS. 