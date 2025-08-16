"Aceasta a fos propusa si aplicata tocmai ca sa completeze pensia din Pilonul 1 pentru ca aici, dupa cum ati vazut, este vorba despre o acumulare, de investitii care se fac cu acesti bani care se acumuleaza, si pensia obtinuta este mai mare decat cea care s-ar obtine din Pilonul 1.

Nicio clipa nu s-a pus problema ca acesti bani sa fie scosi odata, ci sa fie o completare la pensia din sistemul public.

Un alt argument care ar trebui sa ii detemine pe oameni sa nu-si retraga aceasta suma este exact acest impozit la pensiile mai mari de 3.000 de lei.

Esalonarea din fiecare luna ar fi in jur de 1.250 de lei, am inteles din lege, ceea ce inseamna ca nu ar fi impozitata, pe cand 25% din toata suma ar fi impozitat ce depaseste 3000 de lei cu 10%.

La ora actuala asta se intelege. Banii care raman in continuare vor fi din nou investiti, deci acumularile vor creste", a declarat sambata fostul ministru al Muncii, la Realitatea PLUS.