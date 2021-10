Potrivit documentului "MESAJE COMUNICATORI PNL, INCENDIUL DE LA CONSTANȚA, 1 OCTOMBRIE 2021", oamenii care apar în emisiuni radio/TV/online trebuie să repete insistent că principalii vinovați sunt miniștrii USR Plus ai Sănătății și partidul lor în ansamblu, pentru ruperea Coaliției, precum și PSD, pentru "greaua moștenire" și faptul că speculează politic tragedia de la Constanța. Mai mult, liberalii trebuie să transmită ideea că guvernul Cîțu chiar a făcut multe pentru îmbunătățirea situației din sistemul sanitar, dar mai e nevoie de eforturi și bani.

În răspunsurile legate de cele întâmplate la Constanța, comunicatorii PNL trebuie să insiste pe ideea că "incendiul de la spitalul de boli infecțioase din Constanța e o tragedie groaznică.

Serviciile de urgență au reacționat imediat. Echipele de salvatori s-au mobilizat foarte rapid, iar acest lucru trebuie spus."



În scenariul foarte plauzibil că li se va reaminti faptul că este a 3-a tragedie petrecută în condiți aproape identice, în mai puțin de 1 an, sub guvernare liberală, comunicatorii PNL trebuie să insiste pe faptul că "au fost luate măsuri după tragedia de la Piatra Neamț, dar eforturile trebuie să fie și mai mari", arată documentul prezentat în exclusivitate de Marinela Mititelu, în timpul emisiunii "Controversat".

Din discursul de pasare a responsabilității nu trebuie să lipsească nici promisiunile. Astfel, "Guvernul a înțeles că e nevoie de investiții mari, de aceea și PNRR și alocările de fonduri europene obișnuite au luat în calcul această prioritate a modernizării în sistemul de sănătate publică."

În ceea ce privește responsabilitatea, comunicatorii PNL trebuie să insiste pe ideea că există 2 vinovați, aceiași din punctajul de discreditare a moțiunii de cenzură: PSD și USR Plus.

În ultimii 10 ani, PSD s-a aflat la guvernare circa 70% din timp, iar în această perioadă nu s-au făcut investiții și proiecte serioase în sănătate, singurul lor scop a fost să controleze Justiția, iar acum "este inacceptabil ca PSD să se folosească de o tragedie pentru scopuri politice", arată documentul prezentat de Realitatea Plus.

Despre foștii parteneri de guvernare de la USR Plus, oamenii lu Cîțu trebuie să repere insistent că ar fi trebuit să arate cumpătare în relația cu PNL, "nu să concureze cu PSD în materie de cinism". În plus, miniștrii USR Plus au gestionat extrem de slab sistemul de sănătate și tocmai din acest motiv premierul a fost nevoit să-l demită pe Vlad Voiculescu, dar nici următorul ministru USR Plus, Ioana Moldovan, nu s-a ocupat așa cum ar fi trebuit de spitalele COVID și de secțiile de ATI, nici din punct de vedere al dotărilor suplimentare, nici al stocurilor de medicamente."